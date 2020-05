Sodišča širijo nabor delovanja tudi na nenujne zadeve

Ljubljana, 5. maja - Sodišča lahko od danes ponovno opravljajo naroke ter odločajo in vročajo sodna pisanja tudi v zadevah, ki ne štejejo kot nujne. Pri tem morajo upoštevati ukrepe, s katerimi bodo zagotovili varovanje zdravja in preprečili širjenje virusne okužbe, so sporočili z vrhovnega sodišča.