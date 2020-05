Mariborski center za zaslužne profesorje v mreži starosti prijaznih univerz

Maribor, 9. maja - Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru je postal član mreže starosti prijaznih univerz Age-Friendly University Global Network. To mu omogoča izmenjavo izkušenj z drugimi univerzami in s tem ugotavljanje novih priložnosti za sodelovanje profesorjev v izobraževanju in raziskovanju tudi po upokojitvi.