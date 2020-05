Primorske novice: Serijskemu tatu 33 mesecev zapora

Koper, 5. maja - Koprsko sodišče je staremu znancu policije, doma iz Škofij, po priznanju krivde za vrsto tatvin iz gostinskih lokalov, dostavnih vozil in drugih prostorov prisodilo kazen dveh let in devet mesecev zapora, danes poročajo Primorske novice. Zaenkrat nepravnomočno obsojeni 38-letnik je od januarja v priporu.