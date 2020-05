Newyorške borze končale z rastjo

New York, 4. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili pozitivno. Vlagatelje tako niso pretirano zmotili veliki padci delnic letalskih družb, potem ko se je Florida pridružila tistim ameriškim zveznim državam, ki so se odločila za ponovni zagon gospodarstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.