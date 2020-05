Predlog za zadržanje izvrševanja odloka o prepovedi ponujanja blaga po mnenju vlade neutemeljen

Ljubljana, 4. maja - Vlada je pripravila odgovor na predlog za zadržanje izvrševanja odloka, s katerim so v času epidemije koronavirusa začasno prepovedali izvajanje ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom. Po mnenju vlade je predlog za začasno zadržanje izvrševanja odloka neutemeljen, navedbe predlagateljev o škodljivih posledicah pa posplošene.