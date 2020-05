Zaradi ravnanja podjetja v krizi koronavirusa odstopil podpredsednik Amazona

New York, 4. maja - V ZDA odmeva odstop visokega podpredsednika pri Amazonu oziroma podjetju Amazon Web Services Tima Brayja, ki je položaj zapustil iz protesta proti obravnavanju žvižgačev v podjetju. Nekatere so namreč odpustili, potem ko so opozorili na delo brez ustrezne zaščitne opreme.