Geneplanet znova zanikal neprimernost ventilatorjev Siriusmed R30

Ljubljana, 4. maja - V podjetju Geneplanet, ki je zavodu za blagovne rezerve dobavilo ventilatorje Siriusmed R30, so danes znova zanikali neprimernost teh ventilatorjev. Poudarili so, da se uporabljajo v številnih državah, ustrezajo strokovnim zahtevam in imajo vse ustrezne certifikate. Njihovo brezhibnost so po navedbah podjetja potrdili tudi v Sloveniji.