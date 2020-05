Ljubljanski mestni svetniki zeleno luč vrsti novih občinskih aktov

Ljubljana, 4. maja - Ljubljanski mestni svetniki so na seji, prvi po razglasitvi epidemije koronavirusa, potrdili vrsto občinskih aktov. Med drugim so prikimali uporabi sredstev proračunske rezerve za financiranje ukrepov preprečevanja širjenja covida-19, spremembam pri zbiranju odpadkov v občini in podelitvi koncesije za souporabo vozil. Govorili so tudi o Kanalu C0.