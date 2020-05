Minister Koritnik na spoznavnih srečanjih z varuhom človekovih pravic in predsednikom KPK

Ljubljana, 4. maja - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je danes na spoznavnih srečanjih sestal z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino in predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robertom Šumijem. Dogovorili so se za redno sodelovanje med ministrstvom in obema organoma, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu.