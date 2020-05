Evropske države postopoma prehajajo na običajno življenje, EU zbira sredstva za cepivo

pripravila Maja Cerkovnik

Ljubljana, 4. maja - V številnih evropskih državah so danes tako kot v Sloveniji še dodatno razrahljali ukrepe proti širjenju covida-19 ter se tako še malo približali življenju pred pandemijo. Marsikje so začeli delovati frizerski in kozmetični saloni, ponekod so odprli del šol. EU je medtem zagnala donatorski maraton za financiranje cepiva proti novemu koronavirusu.