ZZZS kljub manjšemu obsegu dela z nespremenjeno višino avansa zdravstvenim zavodom

Ljubljana, 4. maja - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenijo (ZZZS) izvajalcem zdravstvene dejavnosti ni znižal višine izplačil za marec in april, čeprav so zaradi epidemije koronavirusa delovali v omejenem obsegu. Tako bodo ravnali tudi pri nakazilih za maj in junij, s čimer želijo ohraniti likvidnost izvajalcev zdravstvenih storitev, so za STA pojasnili na ZZZS.