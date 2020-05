Nakupovalno središče Aleja vrata v omejenem obsegu odpira v petek

Ljubljana, 4. maja - Novo veliko nakupovalno središče Aleja v ljubljanski Šiški, ki bi se moralo odpreti 19. marca, a se to zaradi razglašene epidemije novega koronavirusa ni zgodilo, bo zdaj v omejenem obsegu vrata odprlo v petek ob 8. uri, so sporočili iz družbe SES, ki je investitor v kompleks in njegov upravljavec.