Po ocenah iz OZS ostaja zaprtih okoli polovica gostinskih lokalov

Brdo pri Kranju/Radlje ob Dravi, 4. maja - Od danes so spet odprti terase in vrtovi gostinskih lokalov, a gostinci opozarjajo, da je precej previdnostnih ukrepov težko oz. nemogoče izvajati. Zato je po ocenah sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS ostala zaprtih okoli polovica lokalov, je STA povedal predsednik sekcije Blaž Cvar. Za zgled ponuja ukrepe v Avstriji in pričakuje posluh NIJZ.