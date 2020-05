Zdravniške organizacije: Medsebojno obtoževanje lahko vodi v ogrožanje javnega zdravja

Ljubljana, 4. maja - Zdravniške organizacije zagovarjajo ničelno toleranco do korupcije, zato pričakujejo, da bodo zgodbe glede nabave opreme dobile epilog s strani za to pooblaščenih institucij. "Medsebojno obtoževanje lahko vodi v ogrožanje javnega zdravja in manj učinkovito obravnavo hudo bolnih, zato takšna ravnanja obsojamo," so zapisali v današnjem sporočilu.