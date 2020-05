Obeležujemo mednarodni dan babic

Ljubljana, 5. maja - Babice zagotavljajo varno in kakovostno obravnavo tako ženskam v času nosečnosti, poroda in v poporodnem obdobju, kot otrokom in celotni družini, ter na ta način skrbijo za temelje zdrave družbe, ob današnjem mednarodnem dnevu babic poudarja Monika Ažman iz zbornice zdravstvene in babiške nege.