Tonin gasilcem čestital ob njihovem prazniku - godu sv. Florijana

Ljubljana, 4. maja - Minister za obrambo Matej Tonin je ob današnjem godu sv. Florijana, zavetnika gasilcev, čestital slovenskim gasilkam in gasilcem ter se jim zahvalil za požrtvovalno in solidarno opravljanje poslanstva. Kot je spomnil minister, slovenski gasilci predstavljajo temeljni steber našega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.