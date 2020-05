Svetovna razstava Expo bo preložena za leto dni

Pariz, 4. maja - Svetovna razstava Expo, ki bi v Dubaju morala potekati med 20. oktobrom letos in 10. aprilom 2021, bo preložena za leto dni, so sporočili iz Mednarodnega urada za razstave (BIE), potem ko so dobili soglasje dveh tretjin držav članic k takšnemu predlogu. Expo bo tako potekal od 1. oktobra 2021 do 31. marca 2022. Preložitev je podprla tudi Slovenija.