Štiri opozicijske stranke danes z interpelacijo nad ministra Počivalška

Ljubljana, 4. maja - Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB bodo danes v DZ vložile interpelacijo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, so za STA potrdili v opoziciji. Interpelacijo so pred nekaj dnevi napovedali v LMŠ. Vsebino bodo stranke predstavile danes na novinarski konferenci, nanaša pa se na očitke pri nabavi zaščitne opreme v epidemiji.