Hongkong v prvem trimesečju z rekordnim upadom BDP

Hongkong, 4. maja - Posebno kitajsko upravno območje Hongkong, ki je eno najpomembnejših poslovnih in finančnih središč na svetu, je v prvem trimesečju letos zabeležila 8,9-odstotni medletni upad BDP. To je največ od začetka zbiranja podatkov leta 1974. Že tako turbulentnim političnim razmeram so se pridružili še negativni učinki epidemije novega koronavirusa.