V Sloveniji delež umrlih za covidom-19 precej višji pri moških

Ljubljana, 4. maja - V Sloveniji je bilo med umrlimi za covidom-19 do vključno nedelje več žensk kot moških. Vendar pa je delež umrlih glede na število okuženih v vseh starostnih skupinah občutno višji pri moških. Velika večina smrti je bila doslej v starostni skupini nad 85 let, medtem ko med mlajšimi od 45 let doslej ni bilo smrtnih žrtev.