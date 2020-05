Preklicana velika požarna ogroženost

Ljubljana, 4. maja - Uprava RS za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Ta je bila razglašena 20. marca, veljala pa je za celotno državo. Z današnjim dnem bosta tako policija ter inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami prenehala izvajati poostren nadzor, so danes sporočili z uprave.