Vlada pod določenimi pogoji dovolila treninge registriranim športnikom in tekmovanja v individualnih panogah

Ljubljana, 6. maja - Vlada je na današnji dopisni seji dovolila treninge registriranim športnikom po zakonu o športu na ali v vseh športnih objektih in površinah v naravi, z izjemo objektov, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov, ter tekmovanja do vključno državne ravni v individualnih panogah brez gledalcev, je povedala pristojna ministrica Simona Kustec.