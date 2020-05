V osrednji stavbi infekcijske klinike še naprej bolniki s covidom-19, za ostale ambulante na novi lokaciji

Ljubljana, 4. maja - Specialistične ambulante klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja ljubljanskega kliničnega centra se odpirajo na novi lokaciji, v stavbi na Poljanskem nasipu 58 v Ljubljani. Tam bodo opravljali vse specialistične prve in kontrolne preglede, ki niso povezani z epidemijo novega koronavirusa in niso urgentni.