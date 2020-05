Na dobrodelnem teku Wings for life zmagi za Rusinjo in Britanca

Ljubljana, 3. maja - Prva majska nedelja je bila rezervirana tudi za zdaj že tradicionalno tekaško preizkušnjo Wings for life. Zaradi pandemije novega koronavirusa so prireditelji tokrat tekmovanje izvedli v virtualni obliki, po vsem svetu je sodelovalo več kot 66.000 tekačev. Najdlje sta pred ciljnim vozilom bežala Rusinja Nina Zarina in Britanec Michael Taylor.