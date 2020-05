Pogrešanega Iva Matanovića našli mrtvega

Jesenice, 3. maja - Iva Matanovića z Jesenic, ki je bil pogrešan od 22. februarja, so v soboto našli mrtvega na območju Mežakle. Okoliščine kažejo, da je padel čez višjo prepadno steno in zaradi poškodb umrl, je danes sporočila policija.

Truplo je v soboto našla občanka in o tem obvestila policijo. Kriminalisti so na podlagi zbranih obvestil ugotovili, da gre za pogrešanega 60-letnega Iva Matanovića z Jesenic.

Na območju Jesenic pa je še vedno pogrešan 79-letni Bogdan Brezigar, ki so ga nazadnje videli 28. januarja, je še sporočila policija. Brezigar je bil ob izginotju oblečen v svetle hlače za prosti čas, modro-zeleno srajco in črno vetrovko s kapuco, obut je bil v pohodne čevlje.

Iskali so ga policisti, gasilci, reševalni psi, svojci, gorski reševalci, policijski helikopter, več območij je bilo preverjenih tudi z dronom. Organizirane so bile iskalne akcije, pregledano pa je bilo več območij Jesenic in okolice.