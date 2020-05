V vseslovenski raziskavi o razširjenosti koronavirusa odvzeli vse vzorce

Ljubljana, 2. maja - V nacionalni raziskavi o razširjenosti novega koronavirusa so danes odvzeli vzorce vsem 1368 osebam, ki so se odzvale vabilu, kaže spletna stran Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo. Prve preliminarne izsledke naj bi sporočili po prvomajskih praznikih, po do zdaj dostopnih podatkih pa so v raziskavi doslej dokazali eno novo okužbo.