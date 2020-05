Parki in ponudniki dejavnosti na prostem po sprostitvi gibanja zadovoljni z obiskom

Ljubljana/Bled/Pivka/Mozirje, 2. maja - Parki in ponudniki dejavnosti na prostem, kot je igranje golfa, so po sprostitvah opravljanja dejavnosti in odpravi prepovedi prehajanja občinskih meja zadovoljni z obiskom. Ljudi je sicer manj kot običajno, a zadovoljni so, da znova obratujejo. Obiskovalci se držijo ukrepov in priporočil za preprečevanje širjenja sars-cov-2.