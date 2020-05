Zaradi prenove zaprto križišče ulice Bežigrad in Parmove ulice v Ljubljani

Ljubljana, 4. maja - Zaradi rekonstrukcije cestišča bodo danes zaprli križišče ulice Bežigrad in Parmove ulice v Ljubljani, ki bo zaprto do predvidoma konca meseca. Gre za dela v okviru prenove Parmove ulice, kasneje pa tudi ulice Bežigrad. Obvoz bo urejen po Samovi ulici in Dunajski cesti.