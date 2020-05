Policisti ob porastu števila nesreč kolesarjev pozivajo k previdnosti in upoštevanju pravil

Kranj, 2. maja - Kranjska policijska uprava je v zadnjih dneh opazila porast števila nesreč kolesarjev, saj so bili v vseh nesrečah s poškodbami udeleženi samo kolesarji. Od prejšnjega vikenda do danes je bilo takih nesreč šest, razlogi pa so predvsem v neprilagojeni hitrosti kolesarjenja ter strani vožnje, zato pozivajo k večji previdnosti in upoštevanju pravil.