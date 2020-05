Borzni indeksi Wall Streeta z rahlim tedenskim nazadovanjem

New York, 2. maja - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so v minulem tednu rahlo nazadovali, kljub temu pa so v četrtek uspešno sklenili april kot svoj najboljši mesec rasti v zadnjih 33 letih. V petek so se vlagatelji ponovno spomnili, da so ZDA sredi pandemije koronavirusa, kar jih zadnje tedne ni tako zelo skrbelo.