Avtomobilska prodaja v ZDA po ocenah analitikov aprila porazna

New York, 2. maja - Aprilska prodaja novih avtomobilov v ZDA je bila izjemno slaba, ocenjujeta analitični družbi Cox Automotive in Edmunds. Za zdaj sicer vse ostaja pri ocenah, saj vse manj proizvajalcev sploh še poroča o svoji mesečni prodaji, temveč poročajo le o četrtletni. Med njimi so največja podjetja v ZDA GM, Ford in Fiat Chrysler.