V Ljubljani na današnjem drugem protivladnem protestu več 1000 kolesarjev

Ljubljana, 1. maja - Središče Ljubljane je okoli 19. ure zavzelo več tisoč kolesarjev protestnikov, ki so z zvonjenjem izrazili nezadovoljstvo z ukrepi vlade v času epidemije covida-19. Kolesarji so pod sloganom "z balkonov na kolesa" na petem zaporednem petkovem protestu glasno vzklikali proti vsakodnevnemu kratenju svoboščin in zahtevali odstop vlade.