Vročanje in ustne obravnave v javnopravnih postopkih nič več le v nujnih zadevah

Ljubljana, 1. maja - Vročanje in opravljanje ustnih obravnav v upravnih in drugih javnopravnih postopkih po novem znova potekata tudi v zadevah, ki niso nujne. V veljavo je namreč danes stopila novela zakona o začasnih ukrepih v sodstvu in upravi, ki prinaša te novosti, so sporočili z ministrstva za javno upravo.