Na protivladnem protestu pred DZ okoli sto ljudi

Ljubljana, 1. maja - Opoldne je pred poslopjem DZ potekal protivladni protest. Po podatkih policije se je zbralo okoli 100 ljudi, ki so se že razšli. Večjih kršitev javnega reda in miru policija sicer ni zaznala, je pa pridržala eno osebo. Na shod je na Facebooku pozivalo Gibanje Osveščeni prebivalci Slovenije in po poročanju medijev so pridržali Ladislava Troho.