Ob prazniku dela opozorila o položaju prekarnih delavcev in mladih

Ljubljana, 1. maja - Ob mednarodnem prazniku dela se vrstijo tudi opozorila na položaj nekaterih ranljivih skupin, kot so prekarni delavci in mladi. V Gibanju za dostojno delo in socialno družbo so poudarili, da je epidemija covida-19 pokazala, da prekarni delavci stalno hodijo po robu preživetja. V Zavodu Nefiks pa se zavzemajo za sprejem ukrepov v pomoč študentom.