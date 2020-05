Pogrešana Ivona Hrvatin iz Dekanov se je sama vrnila domov

Dekani, 1. maja - Policija je preklicala iskanje pogrešane 47-letne Ivone Hrvatin iz Dekanov, ki se je danes v dopoldanskih urah sama živa in zdrava vrnila domov. Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, izključujejo možnost, da je bila žrtev kaznivega dejanja ali prekrška.

Pogrešano so nazadnje videli v nedeljo v popoldanskih urah na Golem hribu nad Dekani. Policija je obvestilo o pogrešani osebi prejela v torek dopoldne in takoj začela aktivnosti za njeno izsleditev. Policisti, gasilci, reševalci in drugi prostovoljci so jo nato iskali na širšem območju Dekanov.