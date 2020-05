V četrtek potrdili pet okužb z novim koronavirusom, umrla dva bolnika s covidom-19

Ljubljana, 1. maja - V Sloveniji so v četrtek opravili 1352 testiranj na okužbo z novim koronavirusom in potrdili pet okužb, skupaj doslej 1434. Umrla sta dva bolnika s covidom-19, tako se je število umrlih povzpelo na 93. V bolnišnicah je bilo 58 bolnikov, od teh na intenzivni negi 21, iz bolnišnice pa so odpustili pet ljudi, je objavila vlada.