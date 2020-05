Cene nafte nedaleč od izhodišč

New York, 1. maja - Cene nafte so se v današnjem azijskem elektronskem trgovanju gibale blizu izhodišč. Po turbulentnem mesecu, ko se je cena za ameriško nafto spustila globoko v negativno območje, so vlagatelji sedaj nekoliko bolj optimistični glede obetov, čeprav je trg po svarilih analitikov še daleč od normalnega stanja.