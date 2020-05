Hojs za Primorski dnevnik o odpiranju meje med Slovenijo in Hrvaško

Ljubljana, 1. maja - Notranji minister Aleš Hojs je za Primorski dnevnik poudaril, da Slovenija in Italija pri nadzoru na meji dobro sodelujeta. Na vprašanje, kdaj se bodo razmere na mejah sprostile, je odgovoril, da si iskreno želi, da se vse čim prej odpre in sprosti. A bo, dodaja Hojs, treba mejo sproščati previdno in budno spremljati dogajanje v Italiji.