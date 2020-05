Planinska zveza kljub odpravi nekaterih omejitev odsvetuje bolj tvegane dejavnosti v gorah

Ljubljana, 1. maja - Planinska zveza Slovenije je ob sproščanju ukrepov zaradi epidemije koronavirusa pripravila priporočila za dejavnosti v gorskem svetu. Kljub dopuščanju nekaterih športnih dejavnosti in preklicu prepovedi prehajanja občinskih meja svetuje izogibanje zahtevnim in zelo zahtevnim potem, turni smuki in nasploh visokogorju ter bolj tveganim dejavnostim.