Pravnica Korpič-Horvatova: Epidemija je čas, da se razvoj utemelji tudi na delavskih pravicah

pogovarjala se je Marjetka Nared

Ljubljana, 1. maja - Epidemija je lahko priložnost, da gospodarstvo in država spoznata, da rast BDP ne sme biti temeljni cilj razvoja družbe ter začneta graditi na zadovoljstvu ljudi, delavskih pravicah, človekovemu dostojanstvu in večji skrbi za okolje, je ob prazniku dela za STA dejala nekdanja ustavna sodnica in strokovnjakinja za delovno pravo Etelka Korpič-Horvat.