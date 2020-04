Iz opozicije pozivi Zorčiču, naj razmisli o odstopu

Ljubljana, 30. aprila - V opozicijskih LMŠ, SD in Levici predsedniku DZ Igorju Zorčiču očitajo večkratno kršenje poslovnika in demokratičnih postopkov v DZ, na kar so ga opozorili tudi z obstrukcijo dela današnje seje. Kot je napovedal poslanec SD Jani Prednik, bodo zahtevali sklic komisije za poslovnik, Zorčiča pa pozivajo k razmisleku o odstopu.