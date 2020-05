Kadilci verjetno bolj dovzetni za okužbo s koronavirusom

Ljubljana, 1. maja - Kadilci so verjetno bolj dovzetni za okužbo z novim koronavirusom. Dokazov za to sicer trenutno ni dovolj, vse več podatkov pa kaže, da imajo ob okužbi zelo verjetno zvišano tveganje za zaplete covida-19, so zapisali na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Podobno so opozorili v Združenju za kronične nenalezljive bolezni.