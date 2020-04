V današnji Tarči nadaljevanje razčiščevanj okoli dobav medicinske opreme

Ljubljana, 30. aprila - V oddaji Tarča Televizije Slovenija so nocoj nadaljevali z razčiščevanjem očitkov o domnevnih nepravilnostih pri nabavah zaščitne in druge opreme, potrebne v epidemiji covida-19. Večinoma se je pogovor vrtel okoli dobave medicinskih ventilatorjev, svojo vlogo pa sta pojasnila tudi državna sekretarka Jelka Godec in prvi mož policije Anton Travner.