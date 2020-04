Po mnenju vlade zahteve za oceno ustavnosti nekaterih določb prvega protikoronskega zakona neutemeljene

Ljubljana, 30. aprila - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje glede zahteve skupin poslancev o oceni ustavnosti 9. in 103. člena zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Zahteve so po oceni vlade neutemeljene, so sporočili.