Bohinj, 30. aprila - V Srednji vasi v Bohinju, na Planini Uskovnica se je danes okoli 14. ure pri padcu z lestve smrtno ponesrečil občan. Na pomoč so priskočili reševalci nujne medicinske pomoči, gorske reševalne službe in helikopterske nujne medicinske pomoči, a ponesrečenemu niso mogli pomagati, so sporočili iz centra za obveščanje pri upravi za zaščito in reševanje.