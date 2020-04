DZ podprl predloge sklepov o nedopustnosti referendumov na tri protikoronske zakone

Ljubljana, 30. aprila - Državni zbor je na izredni seji podprl vladne predloge sklepov o nedopustnosti referendumov na tri protikoronske zakone. Opozicijske LMŠ, Levica, SD in SAB z očitki glede demokratičnosti ter opozorili, da so v zakonih tudi vsebine, ki niso nujne za obvladovanje epidemije, predlogov niso podprli oz. so glasovanje o dveh sklepih celo obstruirali.