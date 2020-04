Parkiranje v mestnih občinah od ponedeljka ponovno plačljivo

Ljubljana, 30. aprila - Mestne občine bodo ob vedno daljšem seznamu ponudnikov, ki bodo po praznikih lahko obratovali, s ponedeljkom ponovno uvedle parkirnine. Kot so zapisali v združenju mestnih občin, so se za potezo odločili zaradi prezasedenosti in dolgotrajnega parkiranja v mestnih središčih, kar bi lahko imelo negativne posledice na poslovanje ponudnikov.