Na Ljubljanski borzi 1,6 milijona evrov prometa

Ljubljana, 30. aprila - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 1,59 milijona evrov prometa. Največ ali 613.000 evrov ga je odpadlo na delnice Krke. Te so pridobile dober odstotek in šle na 74,20 evra. Indeks SBI TOP je zadnji trgovalni dan v tem tednu pridobil 1,34 odstotka in se oblikoval pri 801,85 točke.