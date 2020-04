V sredo nove potrjene okužbe s koronavirusom v devetih občinah

Ljubljana, 30. aprila - V sredo so nove primere okužb zaznali zelo razpršeno po državi, v devetih različnih občinah. Po dva nova primera so odkrili v Ljutomeru in Mariboru, drugje po enega. Največ okuženih še vedno ostaja v Ljubljani, sicer pa je občin s potrjenimi primeri 154, občin z deset ali več potrjenimi okužbami je 23, z dvema ali več pa 111.